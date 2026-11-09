В Прикамье вырос спрос на ремонт жилья

Аудитория 35–44 лет составляет 42% всех посетителей специализированных площадок среди жителей Перми, 25% формируют пользователи в возрасте 45–54 лет. Доля молодых людей 18–24 лет составляет всего 2%. Мужчины интересуются материалами и строительными работами в два раза чаще женщин и составляют 67% аудитории. Кроме того, наибольшую активность покупателей на профильных сайтах аналитики отмечают в начале недели. Строительные материалы пермяки чаще всего искали по понедельникам, подрядчиков для ремонта — по вторникам.