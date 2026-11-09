В Прикамье вырос спрос на ремонт жилья
Пермский край вошел в топ-5 регионов по приросту заказов на ремонтные работы жилья за январь — сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщается в исследовании «Мегафона» и «Профи.ру». Интернет-трафик на сайты поиска специалистов и строительных магазинов вырос в два раза.
Рост числа заказов в Перми составил +28,4% год к году. Также высокие показатели были зафиксированы в Тюмени (+34%), Хабаровске (+31,2%), Омске (+31,2%) и Томске (+27,3%). Самыми востребованными услугами на «Профи.ру» по числу созданных заказов за первые девять месяцев 2026 года стали сантехнические работы, услуги электрика и ремонт стиральных машин. Увеличился спрос на укладку крупноформатного керамогранита (+80%), ремонт пластиковых окон (+77%) и укладку керамогранита на стены (+76%).
Аудитория 35–44 лет составляет 42% всех посетителей специализированных площадок среди жителей Перми, 25% формируют пользователи в возрасте 45–54 лет. Доля молодых людей 18–24 лет составляет всего 2%. Мужчины интересуются материалами и строительными работами в два раза чаще женщин и составляют 67% аудитории. Кроме того, наибольшую активность покупателей на профильных сайтах аналитики отмечают в начале недели. Строительные материалы пермяки чаще всего искали по понедельникам, подрядчиков для ремонта — по вторникам.