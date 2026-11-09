В Калининградской области построят мусорный комплекс и полигон за 7,9 млрд рублей
В Калининградской области утвердили инвестиционную программу ООО «Калининградский экологический оператор» (КЭО) на 2026–2030 годы. Она предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО) вблизи поселка Корнево Багратионовского округа. Соответствующий приказ службы по государственному регулированию цен и тарифов региона от 29 октября опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Проект реализуют в рамках концессионного соглашения, заключенного 14 июля 2026 года без проведения конкурса. Его объектом станет комплекс по обработке, утилизации и размещению ТКО «КПО „Корнево“».
Мощность комплекса по обработке отходов составит 300 тыс. тонн в год. Участок компостирования сможет принимать не менее 105 тыс. тонн в год. Проектная мощность участка захоронения достигнет 190 тыс. тонн ежегодно, в том числе 150 тыс. тонн так называемых хвостов и 40 тыс. тонн промышленных отходов III–V классов опасности.
Общий объем финансирования программы оценивается почти в 7,9 млрд рублей без учета НДС. На обработку ТКО предусмотрено около 6,18 млрд рублей, на захоронение — еще порядка 1,7 млрд. Основную часть затрат — 7,63 млрд рублей — планируют покрыть за счет займов и кредитов. Еще 244,6 млн рублей на проектно-изыскательские работы выделит бюджет Калининградской области: 73,4 млн рублей в 2026 году и 171,2 млн — в 2027-м.
Проектирование объектов должно пройти с октября 2026 года по декабрь 2027-го. Строительство запланировано на период с января 2028-го по октябрь 2029 года, ввод комплекса в эксплуатацию намечен на декабрь 2029-го.
С 2029 года программа предусматривает обеспечение бесперебойного приема ТКО на уровне 100%, извлечение 15% вторичных ресурсов и 35% органической составляющей отходов. Эффективность производства искусственных грунтов должна составить 34,3%.