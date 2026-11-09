В Калининградской области построят мусорный комплекс и полигон за 7,9 млрд рублей

Общий объем финансирования программы оценивается почти в 7,9 млрд рублей без учета НДС. На обработку ТКО предусмотрено около 6,18 млрд рублей, на захоронение — еще порядка 1,7 млрд. Основную часть затрат — 7,63 млрд рублей — планируют покрыть за счет займов и кредитов. Еще 244,6 млн рублей на проектно-изыскательские работы выделит бюджет Калининградской области: 73,4 млн рублей в 2026 году и 171,2 млн — в 2027-м.