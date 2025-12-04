Никто не захотел реставрировать парк дворцового комплекса Ольденбургских

Не состоялся третий конкурс на реставрацию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских (объект культурного наследия регионального значения) в воронежском райцентре Рамонь. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть Дворцового комплекса Ольденбургских

Начальная цена контракта составляла 167,2 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет.

В правительстве региона уточняли, что подрядчику предстоит выполнить первый этап обновления «Нижнего парка», предполагающий переустройство инженерных сетей и благоустройство территории. В частности, речь шла о приспособлении коммуникаций для современного использования и установке систем видеонаблюдения и сигнализации. Также было запланировано обустройство системы орошения зеленых насаждений. Работы требовалось выполнить до 1 декабря 2026 года.

Первый конкурс на реставрацию «Нижнего парка» за 286,7 млн руб. не состоялся по той же причине. Второй с начальной ценой 188,3 млн отменили для корректировки документации, как уточняли «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

В начале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что в 2024–2026 годах на реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских из областного бюджета решили выделить 750 млн руб. В прошлом году региональный минстрой объявил по три тендера на реконструкцию дворца комплекса за 84,6–85,6 млн руб. и входящего в него «Дома Тулиновых» за 102,6–103,7 млн руб. Все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В этом году подрядчика на обновление дворца комплекса не смогли найти еще раз. Начальная цена на этих торгах была существенно выше — 287,2 млн руб.

Алина Морозова