Курская область наращивает промышленное производство
По данным Курскстата, в период с января по сентябрь 2026 года индекс промышленного производства в Курской области составил 111,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Основной рост был достигнут в обрабатывающей промышленности, где выпуск продукции увеличился более чем на 11%. Об этом 9 ноября сообщили в региональном правительстве.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», положительная динамика в производстве электрического оборудования составила 38,8%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 36,9%. Зафиксирован также рост производства химических веществ.
«Наибольший вклад внесли "Авиаавтоматика", Курский аккумуляторный завод, "Курскхимволокно", "Союзтекстиль-СТ", предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и другие. За цифрами индекса промпроизводства — развитие мощностей и увеличение выпуска востребованной продукции»,— прокомментировал результаты и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Андрей Ветров.
В середине сентября в особой экономической зоне «Третий полюс» в городе Железногорске Курской области запустили завод резинотехнических изделий — там будут изготавливать сырую смесь, заготовки для бескамерных шин и продукцию для горнорудной промышленности. Инвестиции в проект составили 500 млн руб.
Также в сентябре «Ъ-Черноземье» рассказывал, что объем инвестиций в модернизацию мощностей и ремонт производственных помещений завода «Геомаш» (входит в машиностроительный холдинг «Кировский завод») в Щиграх за 2022–2025 годы превысил 295 млн руб.