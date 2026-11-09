Курская область наращивает промышленное производство

По данным Курскстата, в период с января по сентябрь 2026 года индекс промышленного производства в Курской области составил 111,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Основной рост был достигнут в обрабатывающей промышленности, где выпуск продукции увеличился более чем на 11%. Об этом 9 ноября сообщили в региональном правительстве.