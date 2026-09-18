В курском Железногорске запустили завод резинотехнических изделий за 500 млн

Сегодня в особой экономической зоне «Третий полюс» в Железногорске Курской области запустили завод резинотехнических изделий — на нем будут изготавливать сырую смесь, заготовки для бескамерных шин и продукцию для горнорудной промышленности. Инвестиции в проект составили 500 млн руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Мощность предприятия достигает 2,5 тыс. т резиновой смеси и крошки в год. На нем создано 50 рабочих мест. Также господин Хинштейн отметил, что на создание производства цельнолитых шин для сельскохозяйственной и спецтехники Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию 102,5 млн руб. Мощность — 12 тыс. единиц в год.

«Учитывая сельхознаправленность региона и наличие промышленного гиганта в лице МГОКа, рынок сбыта всегда будет»,— добавил губернатор.

По данным Rusprofile, в Железногорске в 2021 году было зарегистрировано ООО «Железногорский завод резинотехнических изделий». Основной вид деятельности — производство изделий из вулканизированной резины. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Контролирует предприятие его гендиректор Алексей (Анатольевич) Иванов, которому принадлежит 52% долей. Еще по 24% владеют Александр (Анатольевич) Иванов и Анастасия (Анатольевна) Онухова. 2025 год общество закончило с нулевой выручкой и убытком в 35 млн руб.

Кроме того, Александр Хинштейн проинспектировал строительство завода по производству горячебрикетированного железа в ОЭЗ «Третий полюс». Объем заявленных инвестиций проекта составляет 80,5 млрд руб. Его планируют запустить в 2028 году и создать почти 400 рабочих мест. «С момента, как заложили здесь камень, прошел год — сейчас уже забивают последние сваи»,— поделился губернатор.

В 2021 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что еще на этапе создания ОЭЗ соглашения были подписаны с тремя якорными резидентами: холдинг USM планировал построить завод горячебрикетированного железа, ГК «Вагонмаш» рассчитывала наладить выпуск железнодорожной техники за 234 млн руб., а ТД «Кварц» — производство резинотехнических изделий за 168 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов