Воронеж вошел в двадцатку миллионников по доле открытий нового бизнеса за год
В топ-20 городов-миллионников по доле новых организаций, открывшихся в 2026 году, от количества зарегистрированных годом ранее компаний вошел Воронеж, заняв 13-е место. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Карт» со ссылкой на собственное исследование.
На 1 октября число новых карточек компаний в Воронеже составило 15,2% от количества фирм, зарегистрированных в прошлом году. Всего за год в сервисе появилось 6,2 тыс. воронежских карточек, из них больше всего пришлось на пункты выдачи заказов (624), офисы организаций (386), ногтевые студии (199), салоны красоты (196), автосервисы и автотехцентры (141). На долю этих рубрик пришлось 24,6% от всех зарегистрированных организаций.
Лидером рейтинга по доле новых регистраций стал Краснодар (22%, или 15,6 тыс. организаций). На втором месте оказалась Москва (17,4%), а на третьем — Казань (17,3%). Среди городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек лидерами стали ленинградское Мурино (26,2%), Махачкала (22,5%) и Барнаул (20,8%). Облцентры регионов Черноземья в топ не попали.
В 2025 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже на 18,8% снизилось число автосалонов, согласно исследованию «Яндекс Карт». По темпам снижения крупнейший город в Черноземье занял вторую позицию в федеральном рейтинге.