Воронеж вошел в двадцатку миллионников по доле открытий нового бизнеса за год

На 1 октября число новых карточек компаний в Воронеже составило 15,2% от количества фирм, зарегистрированных в прошлом году. Всего за год в сервисе появилось 6,2 тыс. воронежских карточек, из них больше всего пришлось на пункты выдачи заказов (624), офисы организаций (386), ногтевые студии (199), салоны красоты (196), автосервисы и автотехцентры (141). На долю этих рубрик пришлось 24,6% от всех зарегистрированных организаций.