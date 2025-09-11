В Воронеже с начала года на 18,8% снизилось число автосалонов

С начала 2025 года в России наблюдается массовое закрытие автосалонов, особенно заметное в городах-миллионниках. По данным исследования сервиса «Яндекс Карты», с которым ознакомился Forbes, к 1 сентября общее число автосалонов в Воронеже их количество снизилось на 18,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По темпам снижения крупнейший город в Черноземье занял вторую позицию. Больше автосалонов закрылось только в Ростове-на-Дону (–29,3%). Общее сокращение по стране составило 9%. В Волгограде количество автосалонов сократилось на 18,3%, в Самаре — на 18,2% в Красноярске — на 17,2%, в Москве — на 11,1%, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%. Менее всего пострадали рынки Уфы и Краснодара, где число автосалонов сократилось незначительно.

Ульяна Ларионова