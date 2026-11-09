Промышленное производство в Махачкале выросло до 12,3 млрд рублей за год

В Махачкале объем промышленного производства в 2025 году составил 12,3 млрд рублей против 11,9 млрд рублей в 2023 году. За девять месяцев 2026 года отгружено продукции на 9,1 млрд рублей — на 2,9% больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы города Мурад Алиев.