Промышленное производство в Махачкале выросло до 12,3 млрд рублей за год
В Махачкале объем промышленного производства в 2025 году составил 12,3 млрд рублей против 11,9 млрд рублей в 2023 году. За девять месяцев 2026 года отгружено продукции на 9,1 млрд рублей — на 2,9% больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы города Мурад Алиев.
Инвестиции в основной капитал по итогам 2025 года достигли 30,8 млрд рублей. За девять месяцев 2026-го показатель составил 19 млрд рублей, или 112,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объем строительных работ за это время вырос на 34,9%, до 6,6 млрд рублей.
Вместе с тем, началась реализация проекта индустриального парка площадью 310 га в поселке Шамхал. Его якорным резидентом станет Махачкалинский морской торговый порт: на площадке планируют создать транспортно-логистический центр в формате «сухого порта» и особую экономическую зону. Земельный участок для проекта уже сформирован. Реализовать оставшиеся два мероприятия не удастся из-за ликвидации МУП «Шамхальский».