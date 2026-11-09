35,5 тыс. челябинцев воспользовались приложением «Горпарковки»
Количество активных пользователей мобильного приложения «Горпарковки» в Челябинске достигло 35,5 тыс. человек. За прошедшую неделю городские службы также приняли 151 заявление от граждан на предоставление льготных парковочных разрешений для пользования платным паркингом на особых условиях, сообщает пресс-служба мэрии.
Параллельно в городе продолжается контроль за соблюдением правил благоустройства: за неделю за парковку автомобилей на газонах вынесено 503 постановления. В администрации отмечают, что общее количество таких нарушений постепенно снижается.
В сфере общественного транспорта за неделю через чат-бот «Комфортный транспорт» в мессенджере Max поступило 53 обращения. Более трети жалоб касались нарушений правил посадки и высадки пассажиров, опасного стиля вождения и грубого поведения водителей — все материалы переданы перевозчикам. При этом в ходе инспекции санитарного состояния 42 единиц подвижного состава на десяти маршрутах замечаний выявлено не было.