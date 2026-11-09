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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

ГК «Развитие» начинает реставрацию дома из ансамбля на Депутатской в Воронеже

Воронежская группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова начинает реставрацию дома-памятника на улице Депутатской, 7. Здание, признанное аварийным еще в 2017 году, восстановят «в историческом виде» с сохранением жилой функции. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании. Сумма инвестиций в проект оценивается в 735 млн руб. — это на 135 млн больше, чем заявлялось в мае 2025 года.

пресс-служба ГК «Развитие»

Проект предусматривает создание клубного дома премиум-класса на 60 квартир: от одно- и двухкомнатных вариантов до шестикомнатных лотов. Завершение — до 2030 года.
«После восстановления дом станет премиальным жильем клубного формата: всего 60 просторных квартир»,— рассказали в ГК «Развитие» «Ъ-Черноземье».
В компании также считают, что реставрация жилых объектов культурного наследия (ОКН) — «не повсеместная для Воронежа практика». Системно такой инструмент применяется только в Санкт-Петербурге, где исторический фонд возвращают к жизни, сохраняя идентичность районов: «"Развитие" планирует реализовывать эту концепцию и в столице Черноземья: новое строительство, включая многоэтажки, должно быть там, где это уместно с точки зрения градостроительной логики и ландшафта. А если речь идет о реставрации ОКН, приоритетом остается сохранить историю».
ГК приобрела объект в 2023 году. Так как здание имеет особое значение для города, работы ведутся совместно с организацией, имеющей лицензию Минкультуры, поделился девелопер. Два года ушли на «все необходимые согласования», а также на противоаварийные работы, восстановление кровли и комплексные инженерные изыскания: «Была согласована логистика и безопасность — организация дорожного движения и использование смежного участка для подвоза материалов, чтобы работы не доставляли дискомфорт жителям».
Теперь застройщик приступает непосредственно к реставрации. Особое внимание обещают уделить сохранению архитектурных деталей, формирующих исторический облик здания. Помимо внешнего облика, проведут укрепление конструкций и замену инженерных сетей.
«Здание соединяет черты советского классицизма и неоклассицизма. Наша задача — вернуть фасадам историческую целостность: отреставрировать кирпичную кладку, восстановить утраченные балконы и входные группы. Работы ведутся под научным руководством реставраторов и историков архитектуры», — пояснили в пресс-службе ГК «Развитие».

Ансамбль жилых домов на Депутатской (дома №7 и №11) был создан в 1931 году по проекту архитектора Николая Неведрова как общежития для рабочих воронежского завода №16. Два полукруглых здания, зеркально отражающих друг друга, образовали парадную площадь с небольшим сквером — редкий для промышленного района архитектурный ансамбль. В период оккупации Воронежа 1942–1943 годов здания сильно пострадали. При восстановлении в 1946 году над ризалитами появились башнеобразные завершения, которых не было в первоначальном проекте, — они стали визитной карточкой ансамбля. В 2020 году дома №7, №11 и прилегающий сквер были включены в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Анна Швечикова