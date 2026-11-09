ГК «Развитие» начинает реставрацию дома из ансамбля на Депутатской в Воронеже

Ансамбль жилых домов на Депутатской (дома №7 и №11) был создан в 1931 году по проекту архитектора Николая Неведрова как общежития для рабочих воронежского завода №16. Два полукруглых здания, зеркально отражающих друг друга, образовали парадную площадь с небольшим сквером — редкий для промышленного района архитектурный ансамбль. В период оккупации Воронежа 1942–1943 годов здания сильно пострадали. При восстановлении в 1946 году над ризалитами появились башнеобразные завершения, которых не было в первоначальном проекте, — они стали визитной карточкой ансамбля. В 2020 году дома №7, №11 и прилегающий сквер были включены в реестр объектов культурного наследия регионального значения.