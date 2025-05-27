ГК «Развитие» собирается вложить 600 млн рублей в воронежский дом на Депутатской

600 млн руб. в реставрацию исторического здания в Воронеже собирается вложить местная группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова. Объект культурного наследия (ОКН) находится на улице Депутатская, 7 в юго-западном районе облцентра. Дом, построенный в начале XX века, будет восстановлен и преобразован в жилой комплекс премиум-класса. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран проект реконструкции дома на улице Депутатская в Воронеже

Фото: пресс-служба ГК «Развитие» проект реконструкции дома на улице Депутатская в Воронеже

Фото: пресс-служба ГК «Развитие»

Первый этап реставрации уже начался. Застройщик снял старое покрытие кровли и подготовил площадку для монтажа новой конструкции. Также были частично заменены старые деревянные балки на новые. ГК «Развитие» обещает минимальное вмешательство во внешний вид здания, а также сохранение его аутентичности и исторических деталей.

Дом на Депутатской, 7 входит в ансамбль из трех жилых домов, построенных в 1931 году по проекту Николая Неведрова в стиле сталинского ампира с элементами ренессанса. В годы войны все три здания были разрушены, восстановление началось в 1946 году. В 2021 году дом №11 был полностью отремонтирован, а сейчас ведутся работы над домом №7.

О том, что власти Воронежа хотят оштрафовать застройщика за нереставрацию дома Вагнера, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова