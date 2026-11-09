— Миша, я безумно любил твою маму, она была моей партнершей, я видел работы твоего выдающегося деда, с Олегом, твоим отцом, у меня не было точек соприкосновений. Но я еще и тебя чту как прямого наследника Ивана Яковлева, выдающегося чувашского педагога и просветителя, который почитается как Лев Толстой для россиян. Он изобрел чувашскую азбуку, и ты — прямой наследник этого рода. Я знаю, уже был готов указ о присвоении тебе звания народного артиста, но в связи с известными событиями не случилось. И все равно, наплевать на звания и на грамоты. Я счастлив, что ты снова работаешь. С днем рождения!