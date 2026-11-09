Дни рождения
Сегодня исполняется 75 лет народному артисту РФ Виктору Сухорукову
Его поздравляет народный артист РФ Юрий Стоянов:
— Витюша, дорогой мой гениальный друг! Хочу пожелать тебе в день твоего рождения покоя в душе и снаружи, хотя понимаю, что ты никогда не успокоишься. Тогда хотя бы береги себя! Всегда твой!
Сегодня исполняется 63 года заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову
Его поздравляет заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский:
— Миша, я безумно любил твою маму, она была моей партнершей, я видел работы твоего выдающегося деда, с Олегом, твоим отцом, у меня не было точек соприкосновений. Но я еще и тебя чту как прямого наследника Ивана Яковлева, выдающегося чувашского педагога и просветителя, который почитается как Лев Толстой для россиян. Он изобрел чувашскую азбуку, и ты — прямой наследник этого рода. Я знаю, уже был готов указ о присвоении тебе звания народного артиста, но в связи с известными событиями не случилось. И все равно, наплевать на звания и на грамоты. Я счастлив, что ты снова работаешь. С днем рождения!
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 11