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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет народному артисту РФ Виктору Сухорукову
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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Его поздравляет народный артист РФ Юрий Стоянов:
— Витюша, дорогой мой гениальный друг! Хочу пожелать тебе в день твоего рождения покоя в душе и снаружи, хотя понимаю, что ты никогда не успокоишься. Тогда хотя бы береги себя! Всегда твой!
Сегодня исполняется 63 года заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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Его поздравляет заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский:
— Миша, я безумно любил твою маму, она была моей партнершей, я видел работы твоего выдающегося деда, с Олегом, твоим отцом, у меня не было точек соприкосновений. Но я еще и тебя чту как прямого наследника Ивана Яковлева, выдающегося чувашского педагога и просветителя, который почитается как Лев Толстой для россиян. Он изобрел чувашскую азбуку, и ты — прямой наследник этого рода. Я знаю, уже был готов указ о присвоении тебе звания народного артиста, но в связи с известными событиями не случилось. И все равно, наплевать на звания и на грамоты. Я счастлив, что ты снова работаешь. С днем рождения!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №207

от 10.11.2026, стр. 11
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