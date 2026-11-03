Воронеж лидирует в Черноземье по росту цен на квадратный метр в новостройках

В Курске цена квадратного метра за год увеличилась на 11,1%, до 147,4 тыс. руб., а за месяц снизилась на 1%. Средняя стоимость квартиры выросла за год на 11%, до 8 млн руб., но за октябрь сократилась на 1,6%.

В Белгороде квадрат за год подорожал на 10,9%, до 145,5 тыс. руб., при этом за октябрь он подешевел на 1,4%. Средняя цена жилплощади увеличилась за год на 15,4%, до 7,7 млн руб., а за прошлый месяц снизилась на 1,6%.

В Орле годовой прирост стоимости квадратного метра составил 7,9% — до 110,1 тыс. руб., месячный — 0,6%. Средняя квартира подорожала за год на 9,2%, до 6,3 млн руб., а за месяц — на 1,6%.