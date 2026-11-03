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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Воронеж лидирует в Черноземье по росту цен на квадратный метр в новостройках

В Воронеже за октябрь 2025-го по октябрь 2026 года квадратный метр в новостройках подорожал на 11,9% — до 155,6 тыс. руб. За прошлый месяц показатель, напротив, снизился на 0,3%. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 13,9% — до 8,1 млн руб., однако за октябрь уменьшилась на 0,8%. Данные представлены в исследовании федерального портала «Мир квартир».

Евгений Павленко / Коммерсантъ

  • В Курске цена квадратного метра за год увеличилась на 11,1%, до 147,4 тыс. руб., а за месяц снизилась на 1%. Средняя стоимость квартиры выросла за год на 11%, до 8 млн руб., но за октябрь сократилась на 1,6%.

  • В Белгороде квадрат за год подорожал на 10,9%, до 145,5 тыс. руб., при этом за октябрь он подешевел на 1,4%. Средняя цена жилплощади увеличилась за год на 15,4%, до 7,7 млн руб., а за прошлый месяц снизилась на 1,6%.

  • В Орле годовой прирост стоимости квадратного метра составил 7,9% — до 110,1 тыс. руб., месячный — 0,6%. Средняя квартира подорожала за год на 9,2%, до 6,3 млн руб., а за месяц — на 1,6%.

  • В Липецке квадрат за год прибавил 4,6%, достигнув 115,1 тыс. руб. За октябрь его стоимость выросла на 0,9%. Средняя цена жилья увеличилась за год на 3,9%, до 6,3 млн руб., но за месяц снизилась на 0,1%.

По Тамбову данные в исследовании не представлены.
В целом по 70 городам России квадратный метр в новостройках за октябрь в среднем подорожал на 0,6%, до 167,9 тыс. руб., а за год — на 10,1%. Средняя стоимость квартиры за месяц также выросла на 0,6%, до 8,7 млн руб., за год — на 10,4%. В Воронеже, Курске и Белгороде годовой рост цен на жилье в новостройках превысил среднероссийские показатели.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгород показал максимальный рост цен на новостройки среди городов макрорегиона по итогам августа. В целом по России он уступил только Сочи и Калининграду.
Мария Свиридова