Правительство выделило Дагестану 1,25 млрд рублей на ремонт дорог после паводков
Дагестан получит из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей от паводков. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, региону предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 249 млн рублей.
Выделенные деньги направят на ремонт не менее 242,5 км автомобильных дорог и не менее 1,2 км искусственных дорожных сооружений.