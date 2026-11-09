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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Кавказ

Правительство выделило Дагестану 1,25 млрд рублей на ремонт дорог после паводков

Дагестан получит из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей от паводков. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, региону предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 249 млн рублей.
Выделенные деньги направят на ремонт не менее 242,5 км автомобильных дорог и не менее 1,2 км искусственных дорожных сооружений.
Мария Хоперская