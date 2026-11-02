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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Черноземье проще всего платить ипотеку жителям Липецкой и Воронежской областей

Липецкая область стала лидером Черноземья и заняла 29-е место в общероссийском рейтинге по ипотечным платежам. По подсчетам аналитиков РИА «Рейтинг», отношение одного платежа к средней зарплате семьи из двух человек составляет в регионе 40,7%. Средний размер платежа оценили на уровне 57,6 тыс. руб., а размер жилищного кредита — 3,6 млн руб. Результаты исследования 2 ноября опубликовало РИА Новости.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах. Авторы исследования проводили расчеты по данным Центробанка РФ и Росстата. Соотношение платежей и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате двух работающих за период с августа 2025-го по июль 2026-го по полному кругу организаций. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов, соответствовавшие августу 2026-го.

Второе место по Черноземью и 42-е в общем зачете заняла Воронежская область. При среднем платеже 60,1 тыс. руб. соотношение составило 42,6%. Средний размер ипотечного кредита в регионе оценили в 3,8 млн руб.
Остальные представители макрорегиона заняли места в седьмой десятке рейтинга субъектов РФ, расположившись следующим образом:

  • Тамбовская область — 61-е место, соотношение 47,5%;

  • Белгородская область — 62-е место, соотношение 47,6%;

  • Орловская область — 65-е место, соотношение 48,3%;

  • Курская область — 69-е место, соотношение 49,6%.

В среднем по России показатель соотношения зарплаты к ипотечному платежу аналитики оценили в 37,9%, размер кредита — в 4,5 млн руб., а размер платежа — в 71 тыс. руб. Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (20,1%), Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Аутсайдерами названы Республика Северная Осетия — Алания (63,6%), Калмыкия (81,7%) и Дагестан (90,3%).
«Ипотечное кредитование является для многих граждан основным инструментом улучшения жилищных условий, и ситуация в 2026 году начала улучшаться. При этом ситуация значительно варьируется в региональном разрезе из-за существенной разницы в уровне заработных плат и стоимости жилья»,— говорится в исследовании на сайте РИА Новости.
В середине октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Липецк значительно обошел Воронеж и Белгород в общероссийском рейтинге зарплат.
Денис Данилов