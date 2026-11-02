В Черноземье проще всего платить ипотеку жителям Липецкой и Воронежской областей

Соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах. Авторы исследования проводили расчеты по данным Центробанка РФ и Росстата. Соотношение платежей и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате двух работающих за период с августа 2025-го по июль 2026-го по полному кругу организаций. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов, соответствовавшие августу 2026-го.