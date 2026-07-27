«Еврострой» оспаривает решение по торгам КРТ «квартала мойщиков» в Воронеже

Структура воронежской ГК «Еврострой» Алексея Сезина — ООО СЗ «Градстрой» — подала кассационную жалобу на решение 19-го арбитражного апелляционного суда, который признал законными условия торгов на право комплексного развития территории (КРТ) так называемого «квартала мойщиков» в Воронеже. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Жалоба поступила 23 июля в Арбитражный суд Воронежской области. Спор касается постановления администрации Воронежа от 19 декабря 2024 года, которым были утверждены условия аукциона на право реализации проекта КРТ на участке площадью 12,5 га, ограниченном улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья.

В феврале 2025 года ООО СЗ «Градстрой» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с требованием признать документ недействительным в части требований к участникам торгов. В апреле этого года региональный арбитраж удовлетворил иск, указав на незаконность пункта, обязывающего участников аукциона подтверждать опыт капитального строительства за последние пять лет (не менее 50% от параметров заявленного проекта). Такое требование могло подтверждаться как самим заявителем, так и его учредителями, дочерними или материнскими организациями, выступавшими застройщиком, техническим заказчиком либо генеральным подрядчиком.

1 июля 19-й арбитражный апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении требований, поддержав позицию администрации Воронежа. Теперь компания Алексея Сезина добивается пересмотра судебного акта. Аукцион на право комплексного развития территории состоялся в январе 2025 года. Победителем стало ООО СЗ «Выбор-ЮГ», входящее в группу компаний бывшего депутата Воронежской областной думы Александра Цыбаня. Объем инвестиций — порядка 25 млрд руб.

Проект КРТ «квартала мойщиков» считается одним из крупнейших в Воронеже. Он предусматривает строительство около 200 тыс. кв. м жилья. До конца 2036 года инвестору предстоит расселить 68 малоэтажных домов, из которых аварийными признаны 22. Кроме того, под снос попадают школа и детский сад. В рамках проекта девелопер должен построить два детских сада на 150 мест каждый и спроектировать новую школу на 1 тыс. учеников.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова