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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Производитель хлебцев стал единственным владельцем тамбовского маслосырзавода

Зарегистрированное в Тамбовской области ООО «Маслодельный завод "Моршанский"» перешло под контроль московского ООО «Ориент Продактс», которое производит хлебцы под торговыми марками «Щедрые» и Kruazett. Уставный капитал при этом не изменился и составляет 16,9 тыс. руб. Это следует из записей в ЕГРЮЛ.

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Предыдущим владельцем тамбовского завода был зарегистрированный в столице многопрофильный бизнесмен Максим Емельянов. По данным Rusprofile, сейчас он владеет московскими ООО «Альфа» (доля в 50%) и ООО «Инжпро» (100%), которые занимаются управлением недвижимостью и сбором, обработкой сточных вод соответственно, а также калужским ООО «Азимут» (100%; геодезическая и картографическая деятельность). В 2017–2025 годах совладельцами «Моршанского» выступали гендиректор ООО «Инжпро» Валентин Лобанов и соучредитель, гендиректор ООО «Альфа» Павел Митюков.
По итогам 2025 года общая выручка компаний с участием Максима Емельянова составила 9,5 млн руб. (+88% к году), чистая прибыль — 4,7 млн руб. (+171%). Стоимость его долей — 51 млн руб.
Сам «Моршанский» занимается производством сыра и сырных продуктов. Гендиректором является Алексей Калинин. 2025 год компания завершила с выручкой 1 млрд руб. (+26%; годом ранее — 804 млн руб.) и чистой прибылью 102 млн руб. (годом ранее — 6,7 млн руб., что в 15 раз меньше).

ООО «Ориент Продактс» было зарегистрировано в Ленинградской области в 2002 году для производства хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий. Уставный капитал составляет 43,7 млн руб. Генеральный директор — Константин Васильев. Единственным бенефициаром выступает Андрей Зокин, которого также можно назвать многопрофильным бизнесменом. По итогам 2025 года компания выручила 1,5 млрд руб. и получила 290 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 1,5 млрд руб. (на 2% выше, чем в 2025-м) и 372 млн руб. (на 22% выше).

До сентября 2023 года ООО «Ориент Продактс» принадлежало шведскому концерну Lantmannen. Господин Зокин владеет долями в 27 компаниях, общая выручка которых по итогам 2025 года составила 9,6 млрд руб. (-29%), чистая прибыль — 1,1 млрд руб. (-15%). В частности, он выступает учредителем сахалинских компаний, занимающихся морским рыболовством, а именно ООО «Салмо» (99%), ООО «Новиков и Ко» (100%), ООО «Ягодка» (100%), ООО «ХИК» (100%), ООО «Мыс Олега» (100%), местного же ООО компания «Тунайча» (100%; переработка и консервирование рыбы), петербургского ООО «Фортрент» (49%; ранее было под контролем финской Fortrent Oy; аренда и лизинг строительных машин и оборудования), калужского «Желдормаш» (100%; литье чугуна), московского ООО «НТВ» (46%; торговля твердым, жидким и газообразным топливом), самарского ООО «СТ ЦР» (50%; разработка компьютерного программного обеспечения), бурятских ООО «Байкал золото Романовский» (51%) и ООО «Байкалгеопром» (51%), которые занимаются добычей руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.

О том, как частный бизнес вышел из проекта тамбовского «Экотехнопарка», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова