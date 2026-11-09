Производитель хлебцев стал единственным владельцем тамбовского маслосырзавода

ООО «Ориент Продактс» было зарегистрировано в Ленинградской области в 2002 году для производства хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий. Уставный капитал составляет 43,7 млн руб. Генеральный директор — Константин Васильев. Единственным бенефициаром выступает Андрей Зокин, которого также можно назвать многопрофильным бизнесменом. По итогам 2025 года компания выручила 1,5 млрд руб. и получила 290 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 1,5 млрд руб. (на 2% выше, чем в 2025-м) и 372 млн руб. (на 22% выше).

До сентября 2023 года ООО «Ориент Продактс» принадлежало шведскому концерну Lantmannen. Господин Зокин владеет долями в 27 компаниях, общая выручка которых по итогам 2025 года составила 9,6 млрд руб. (-29%), чистая прибыль — 1,1 млрд руб. (-15%). В частности, он выступает учредителем сахалинских компаний, занимающихся морским рыболовством, а именно ООО «Салмо» (99%), ООО «Новиков и Ко» (100%), ООО «Ягодка» (100%), ООО «ХИК» (100%), ООО «Мыс Олега» (100%), местного же ООО компания «Тунайча» (100%; переработка и консервирование рыбы), петербургского ООО «Фортрент» (49%; ранее было под контролем финской Fortrent Oy; аренда и лизинг строительных машин и оборудования), калужского «Желдормаш» (100%; литье чугуна), московского ООО «НТВ» (46%; торговля твердым, жидким и газообразным топливом), самарского ООО «СТ ЦР» (50%; разработка компьютерного программного обеспечения), бурятских ООО «Байкал золото Романовский» (51%) и ООО «Байкалгеопром» (51%), которые занимаются добычей руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.