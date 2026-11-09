В Свердловской области мигрантам планируют запретить работать в такси
В Свердловской области с 2027 года могут запретить привлекать иностранцев к работе в такси. Соответствующее ограничение предусмотрено проектом постановления правительства РФ, подготовленным Минтрудом.
Согласно проекту постановления «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников», допустимую долю иностранного персонала в сфере легкового такси и аренды автомобилей с водителем в Свердловской области предлагается установить на уровне 0% от фактической численности работников.
Документ также предусматривает аналогичные ограничения в Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Оренбургской и Ульяновской областях, а также Еврейской автономной области.
Как указано в проекте постановления, также регламентируется доля иностранцев в других отраслях: в строительстве она не должна превышать 65%, в городских и пригородных пассажирских перевозках — 20%, а в сфере производства оружия и перевозки опасных грузов установлена нулевая квота.
Документ уже одобрен Российской трехсторонней комиссией, далее его должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения могут начать действовать с 2027 года.
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», стоимость патента для трудовых мигрантов в Свердловской области в 2027 году увеличится с 9,5 тыс. руб. до 11 тыс. руб.