В Башкирии по квоте создано около 4 тысяч рабочих мест для бойцов СВО
47% рабочих мест приходится на промышленные предприятия
Работодатели Башкирии выделили 3971 рабочее место для трудоустройства участников специальной военной операции, сообщил на совещании правительства региона вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов. 47% рабочих мест приходится на промышленные предприятия, 15% — на учреждения здравоохранения.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре прошлого года в республике ввели 1%-ю квоту для трудоустройства ветеранов СВО. Региональный минтруд предлагает штрафовать организации за отказ от квотирования.
Всего на сегодня трудоустроены более 75% бывших военнослужащих, вернувшихся с СВО. Из тех, кто еще не нашел работу, чуть менее половины, по словам господина Хабибова, проходят реабилитацию. По квоте трудоустроены 784 человека, в том числе 106 ветеранов с инвалидностью.
Лидерами по трудоустройству являются Янаульский и Мелеузовский районы (доля начавших трудовую деятельность — 92,5% и 91,3% соответственно). Самый низкий процент — в Иглинском районе и Агидели (по 56,3%). В Уфе трудоустроены более 76% вернувшихся с СВО.