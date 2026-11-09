В Башкирии по квоте создано около 4 тысяч рабочих мест для бойцов СВО

Всего на сегодня трудоустроены более 75% бывших военнослужащих, вернувшихся с СВО. Из тех, кто еще не нашел работу, чуть менее половины, по словам господина Хабибова, проходят реабилитацию. По квоте трудоустроены 784 человека, в том числе 106 ветеранов с инвалидностью.