Законодателям пригодился ветеранский опыт

Минтруд Башкирии отправит на доработку законопроект, устанавливающий административную ответственность за отказ работодателей соблюдать квоту для приема участников СВО. За нарушение министерство предложило штрафовать компании от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Принявшая участие в обсуждении законопроекта Ассоциация ветеранов СВО, сославшись на свой опыт, предложила наказывать организации за искусственные препятствия в виде завышенных требований к соискателям, а бизнес, соблюдающий новые требования, — поощрять субсидиями и льготами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Башкирии предлагают наказывать работодателей за нежелание брать в штат ветеранов СВО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Башкирии предлагают наказывать работодателей за нежелание брать в штат ветеранов СВО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии подготовило заключение к законопроекту о внесении изменений в региональный КоАП, предполагающих наказания за несоблюдение работодателями квоты для участников специальной военной операции.

В конце прошлого года Курултай Башкирии принял закон, устанавливающий квоты для трудоустройства ветеранов СВО. Работодатели со среднесписочной численностью сотрудников более 100 человек обязаны выделить 1% от этого количества бывшим военнослужащим. Исключения составили общественные объединения инвалидов и ветеранов боевых действий и учрежденные ими предприятия (например, ООО или АО). Также квотирование не распространяется на ликвидирующиеся и банкротящиеся предприятия и на прекращающих деятельность индивидуальных предпринимателей.

В августе минтруд Башкирии предложил штрафовать работодателей, не выполняющих требований закона. Наказание для должностных лиц должно было составить от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Вступить в силу изменения в КоАП должны были в ноябре.

Минэкономразвития региона в заключении к законопроекту отметило, что документ не предусмотрел случаи освобождения от квотирования. Отсутствие механизма, регламентирующего взаимодействие между работодателем, соискателем — участником СВО и органами власти, контролирующими соблюдение квоты, создает избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса. Наконец неопределенность порождает формальный подход к исполнению закона.

Для экспертизы документа минэкономразвития провело общественные обсуждения. С основным массивом поправок выступила Ассоциация ветеранов СВО. В целом ассоциация поддержала наказание для работодателей-нарушителей, однако предложила определиться — вводится ли штраф однократно за каждый факт нарушения или с определенной периодичностью.

В общественной организации также обратили внимание на формальный подход работодателей к квотированию, когда те предъявляют к кандидатам-участникам СВО завышенные требования, становящиеся преградой для приема на работу. Например, зачастую работодатели требуют профильное высшее образование, трех-, а то и пятилетний стаж работ по специальности, знание специфических программ. Решить эту проблему, полагают общественники, могла бы ответственность за установление формальных требований, заведомо препятствующих трудоустройству бывших бойцов. Минтруд, в свою очередь, должен разработать методические рекомендации для создания рабочих мест для ветеранов, предлагает Ассоциация ветеранов СВО.

«Участники СВО — это неоднородная категория: среди них есть как рядовые бойцы, так и офицеры, специалисты инженерных, медицинских специальностей, связи и других направлений. Многие имеют боевые ранения, инвалидность, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). При трудоустройстве важно учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы и индивидуальные программы реабилитации», — заявляют в ассоциации, предлагая создать банк вакансий для ветеранов с инвалидностью и предусмотреть возможность гибкой занятости с неполным рабочим днем или удаленной работой.

Контролировать исполнение квот может сама Ассоциация ветеранов СВО, поэтому ее необходимо включить в механизм общественного контроля, а также предоставить ей право направлять в минтруд факты неисполнения квот. «Ассоциация ветеранов СВО обладает уникальной информацией о реальном положении дел с трудоустройством ветеранов в республике. Наши общественные представители в муниципалитетах ежедневно контактируют с ветеранами и могут оперативно выявлять случаи формального подхода работодателей к квотированию», — заявляют в организации.

Наконец, работодателей необходимо не только наказывать, но и поощрять, считают в ассоциации. В качестве таких мер объединение предлагает налоговые льготы, субсидирование рабочих мест, приоритеты при участии в госзакупках.

С замечаниями выступило еще одно объединение — Совет муниципальных образований Башкирии, который обратил внимание на формулировки, способные создать правовую неопределенность при толковании понятий. Например, формулировку «выделение рабочего места в пределах квоты» предлагается уточнить, подчеркнув, что под этим имеется в виду создание рабочего места, включение его в штатное расписание и направление сведений о нем в службы занятости. Кроме того, совет предлагает освободить от административной ответственности работодателей, которые не смогли трудоустроить ветеранов по независящим от них обстоятельствам.

В пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии сообщили «Ъ», что законопроект будет доработан с учетом предложений и заключения минэкономразвития.

Идэль Гумеров