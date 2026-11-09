Пермские фигуристы выиграли этап Гран-при в Екатеринбурге

Напомним, результат пермской пары после короткой программы составлял 79,94 балла. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко в спортивной школе олимпийского резерва «Старт». В прошлом сезоне пара завоевала бронзовые медали чемпионата России и финала Гран-при России.