В Казани для подготовки к весенним паводкам расчистили 38 км русел рек
В Казани завершили основной этап подготовки систем водоотведения и гидротехнических сооружений к паводковому сезону следующего года. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.
Работы по расчистке провели на восьми участках рек Киндерка, Нокса и Вертелевка. Их общая протяженность составила 38 км. Также специалисты прочистили и обследовали 5 км сетей ливневой канализации.
Кроме того, от ила, песка и бытового мусора очистили водопропускные трубы общей протяженностью 520 м. МУП «Водоканал» также промыло трубы и сороудерживающие решетки на ряде гидротехнических сооружений.