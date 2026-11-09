Продажи квартир в новостройках Казани за месяц выросли на 18,9%
Средняя цена квадратного метра в столице Татарстана составила 244,1 тысячи рублей
В сентябре в Казани заключили 1,2 сделок на рынке первичной недвижимости, что является максимальным показателем с начала года. По сравнению с августом количество сделок выросло на 18,9%, сообщила пресс-служба сервиса «Объектив.РФ».
При этом отмечается, что в Казани прирост оказался ниже, чем в ряде других региональных столиц.
Средняя цена квадратного метра в сделках составила 244,1 тыс. руб., средний бюджет покупки — 11,9 млн руб. Средний размер скидки от первоначальной цены застройщика достиг 8,2%.
Коммерческий директор «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая связывает сентябрьский рост с ожидаемым изменением условий семейной ипотеки.