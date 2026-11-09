Сын известного пермского депутата станет лауреатом премии в области науки

В краевое законодательное собрание внесли проект постановления о персональном составе лауреатов премий Пермского края в области науки за 2026 год. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край». Проект будет рассмотрен на заседании заксобрания в ноябре.