Сын известного пермского депутата станет лауреатом премии в области науки
В краевое законодательное собрание внесли проект постановления о персональном составе лауреатов премий Пермского края в области науки за 2026 год. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край». Проект будет рассмотрен на заседании заксобрания в ноябре.
За лучшую научную работу в области социально-экономических и общественных наук будет награжден доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Рустам Плотников. Ученый — сын известного депутата Пермской гордумы и бизнесмена Владимира Плотникова.
Лауреатом премии Пермского края в области науки I степени за лучшую научную работу в области физико-математических наук стал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией цифровизации горнотехнических процессов «Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук» Иван Пантелеев.
За лучшую научную работу в области химии и наук о материалах — кандидаты технических наук, доценты кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности ПГНИУ Марина Красновских и Иван Мокрушин.
За достижения в области технических наук — заведующий лабораторией фотоники «Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук» Юрий Константинов.
За лучшую научную работу в области медицинских наук — заведующий кафедрой фармакологии «Пермской государственной фармацевтической академии» Светлана Зыкова.
За лучшую научную работу в области наук о Земле — доктор технических
наук, доцент, директор «Горного института Уральского отделения Российской академии наук» Лев Левин и доктор технических наук, ученый секретарь «Горного института Уральского отделения Российской академии наук» Михаил Семин.
За лучшую научную работу в области биологических и сельскохозяйственных наук — доктор медицинских наук, профессор, директор «Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук» Сергей Гейн.
За лучшую научную работу в области гуманитарных наук — кандидат исторических наук, директор «Государственного архива Пермского края» Юлия Кашаева, начальник научно-исследовательского отдела «Государственного архива Пермского края» Ирина Демина, кандидат политических наук, заместитель директора «Государственного архива Пермского края» Елена Шестакова.
За лучшую научную работу в области социально-экономических и общественных наук — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных и прикладных дисциплин «Пермского государственного института культуры» Леонид Дорфман.
Лауреатом премии Пермского края в области науки II степени за лучшую научную работу в области физико-математических наук стал кандидаты физико-математических наук, младшие научные сотрудники «Института
механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук» Алексей Вшивков и Елена Гачегова.
За лучшую научную работу в области химии и наук о материалах — кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории многофазных дисперсных систем «Института технической химии Уральского отделения Российской академии наук» Анастасия Аверкина.
За лучшую научную работу в области технических наук — кандидат
технических наук, доцент кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» ПНИПУ Станислав Калюлин.
За лучшую научную работу в области наук о Земле — кандидат технических
наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Юлия Мозжегорова.
За лучшую научную работу в области биологических и сельскохозяйственных наук — аспирант биологического факультета ПГНИУ Юлия Нечаева.
За лучшую научную работу в области гуманитарных наук — научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии «Института гуманитарных исследований Уральского отделения Российской академии наук» Андрей Смертин.
Лауреатом премии Пермского края в области науки III степени за лучшую научную работу в области физико-математических наук стал студент магистратуры направления «Прикладные математика и физика» физико-математического института ПГНИУ Руслан Катаев.
За лучшую научную работу в области химии и наук о материалах — студент магистратуры химического факультета ПГНИУ Владимир Гейн.
За лучшую научную работу в области технических наук — студент магистратуры направления «Нанотехнологии и микросистемная техника» физико-математического института ПГНИУ Леонид Жуков.
За лучшую научную работу в области медицинских наук — студент магистратуры биологического факультета ПГНИУ Степан Девятов.
За лучшую научную работу в области наук о Земле — студент магистратуры географического факультета ПГНИУ Елизавета Климина.
За лучшую научную работу в области биологических и сельскохозяйственных наук — студент магистратуры биологического факультета ПГНИУ Мария Долгих.
За лучшую научную работу в области гуманитарных наук — студент бакалавриата исторического факультета ПГНИУ Владислав Мальцев.
За лучшую научную работу в области социально-экономических и общественных наук — студент магистратуры «Бизнес-аналитика» «Высшей школы экономики» Алексей Смирнов.