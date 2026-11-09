В Ярославской области планируют сохранить прямые выборы мэра Рыбинска
Власти Ярославской области пока не планируют отменять прямые выборы главы Рыбинска, которые должны пройти в следующем году. Об этом вице-губернатор по внутренней политике Андрей Колядин сообщил «Ведомостям».
Прямые выборы сохранены в проекте нового устава Рыбинска, публичные слушания по которому пройдут сегодня, 9 ноября. Проект внес глава города Дмитрий Рудаков.
«Глава города Рыбинска избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет в порядке, установленном законодательством»,— говорится в проекте устава.
В избирательной комиссии Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что следующие выборы главы Рыбинска должны состояться в сентябре 2027 года, в единый день голосования. Назначить выборы планируется в июне.
Дмитрий Рудаков победил на досрочных прямых выборах 22 мая 2022 года, набрав 63,42% голосов. В мае 2027 года исполнится пять лет с его вступления в должность.
Господин Рудаков выступил за сохранение прямых выборов. По его словам, встречи с избирателями помогают главе города лучше понять проблемы жителей разных районов. «Важно, чтобы глава учитывал интересы всех отдаленных районов»,— сказал мэр «Ведомостям».