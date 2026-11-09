Власти Ярославля продлят выплаты контрактникам
Мэрия Ярославля предлагает продлить на первое полугодие 2027 года выплаты по 400 тыс. руб. гражданам, заключившим контракт с Минобороны, и тем, кто содействовал заключению таких контрактов. Соответствующий проект решения внесен мэрией на рассмотрение муниципалитета.
Согласно пояснительной записке, при расчете расходов на первое полугодие 2027 года городские власти исходили из того, что ежемесячно контракт будут заключать 53 человека, а содействовать этому — еще 24 человека.
Всего на выплаты за шесть месяцев потребуется 187,572 млн руб. Из этой суммы 2,7 млн руб. предусмотрено на доставку денежных средств получателям. Для финансирования меры потребуется внести изменения в городской бюджет.
«Принятие данного проекта решения муниципалитета потребует выделения из бюджета города дополнительных средств, размер которых будет корректироваться при уточнении бюджета города в зависимости от количества обращений граждан за единовременной денежной выплатой», — говорится в пояснительной записке.