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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Сын экс-спикера думы Воронежа построит в городе 18-этажный дом за 1,8 млрд

Воронежское ООО СЗ «ВМУ-2» (бенефициар — сын экс-председателя городской думы Воронежа Владимира Ходырева — Антон Ходырев) планирует возвести 18-этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на улице Сельской в Железнодорожном районе Воронежа. Объект возводится в рамках ЖК «Городской квартал "Вдохновение"». Планируемая стоимость строительства составляет 1,77 млрд руб. Это следует из опубликованной проектной декларации. Ввод дома в эксплуатацию намечен на третий квартал 2031 года, а передать ключи дольщикам компания рассчитывает до 30 сентября того же года.

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Здание станет первым этапом строительства и получит собственную газовую котельную с инженерными сетями. Всего в двух подъездах запроектировано 336 квартир совокупной площадью 13,1 тыс. кв. м: 128 студий (от 20,9 кв. м), 144 однокомнатные (от 38,7 до 46,9 кв. м), 48 двухкомнатных (от 57,9 до 72,1 кв. м) и три трехкомнатные (от 88,4 до 88,8 кв. м). На первом этаже также разместят три коммерческих помещения общей площадью 948,8 кв. м. Совокупная площадь объекта составит 20,2 тыс. кв. м. Генеральным подрядчиком выступит местное ООО «Монолитстрой» Артура Высоцкого и Андрея Мешкова.

  • Согласно графику, строительная готовность объекта должна достигнуть 20% в четвертом квартале 2027 года, 40% — в четвертом квартале 2028-го, 60% — в четвертом квартале 2029-го и 80% — в четвертом квартале 2030 года.

Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории: размещение 205 гостевых машино-мест на территории объекта и еще 596 парковочных мест вне ее, обустройство двух детских игровых и одной спортивной площадки, а также двух площадок для сбора твердых коммунальных отходов с 11 контейнерами. В рамках озеленения запланированы высадка деревьев, кустарников и посев газонов. Для маломобильных граждан предусмотрены понижающие площадки на тротуарах и пандусы.
Строительство ведется на собственном земельном участке застройщика площадью 2,9 га. Средства дольщиков будут привлекаться на счета эскроу в Газпромбанке. Разрешение на строительство выдано администрацией Воронежа 18 сентября 2026 года и действует до 18 сентября 2032 года.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «ВМУ-2» зарегистрировано в Воронеже в январе 2015 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал составляет 150 млн руб. Генеральным директором является Евгений Какунин. 100% долей компании принадлежит воронежскому ООО «Северторг» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) Антона Ходырева. В 2025 году выручка «ВМУ-2» составила 471 млн, чистая прибыль — 60 млн руб.

ООО СЗ «ВМУ-2» входит в девелоперскую группу «Воронежское монтажное управление-2», которая специализируется на возведении жилья комфорт-класса. В портфеле девелопера числится 12 уже сданных домов совокупной жилой площадью 146,8 тыс. кв. м (включая микрорайон «Боровое», высотку «Небо на Ленинском» и дом на улице Рокоссовского). В стадии строительства у компании находятся еще шесть объектов общей жилой площадью 49 тыс. кв. м (среди них — ЖК «Резиденция Бор» и дома на улице Федора Тютчева) со сроками ввода в эксплуатацию в 2026, 2027 и 2031 годах.

В октябре стало известно, что ООО СЗ «ВМУ-2» Антона Ходырева (сына экс-председателя гордумы Воронежа Владимира Ходырева) возводит пятиэтажный дом комфорт-класса в микрорайоне Боровое. Объект строится в составе ЖК «Резиденция Бор», а объем инвестиций в проект оценивается в 852 млн руб.
Кабира Гасанова