Сын экс-спикера думы Воронежа построит в городе 18-этажный дом за 1,8 млрд

По данным Rusprofile, ООО СЗ «ВМУ-2» зарегистрировано в Воронеже в январе 2015 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал составляет 150 млн руб. Генеральным директором является Евгений Какунин. 100% долей компании принадлежит воронежскому ООО «Северторг» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) Антона Ходырева. В 2025 году выручка «ВМУ-2» составила 471 млн, чистая прибыль — 60 млн руб.

ООО СЗ «ВМУ-2» входит в девелоперскую группу «Воронежское монтажное управление-2», которая специализируется на возведении жилья комфорт-класса. В портфеле девелопера числится 12 уже сданных домов совокупной жилой площадью 146,8 тыс. кв. м (включая микрорайон «Боровое», высотку «Небо на Ленинском» и дом на улице Рокоссовского). В стадии строительства у компании находятся еще шесть объектов общей жилой площадью 49 тыс. кв. м (среди них — ЖК «Резиденция Бор» и дома на улице Федора Тютчева) со сроками ввода в эксплуатацию в 2026, 2027 и 2031 годах.