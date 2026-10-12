Сын экс-спикера гордумы Воронежа строит в Боровом ЖК за 852 млн рублей

По данным Rusprofile, подконтрольное семье экс-спикера гордумы ООО СЗ «ВМУ-2» было зарегистрировано в Воронеже в январе 2015 года. Уставный капитал предприятия составляет 150 млн руб. Основным видом деятельности указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества. С момента основания компанией руководит генеральный директор Евгений Какунин. Единственным учредителем сейчас выступает ООО «Северторг» (100% доли), принадлежащее Антону Ходыреву. Доля «Северторга» находится под обременением. В 2025 году выручка ООО СЗ «ВМУ-2» выросла с 298 до 471 млн руб. Чистая прибыль при этом снизилась с 71 до 60 млн руб.