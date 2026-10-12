Сын экс-спикера гордумы Воронежа строит в Боровом ЖК за 852 млн рублей
12.10.2026, 17:53
ЖК «Резиденция Бор» в микрорайоне Боровое возводит ООО Специализированный застройщик «ВМУ-2», бенефициаром которого выступает сын бывшего председателя городской думы Воронежа Владимира Ходырева — Антон Ходырев. Заявлено строительство пятиэтажного дома комфорт-класса по адресу: улица Попова, 9е. Планируемая стоимость строительства составляет 852 млн руб. Об этом свидетельствуют данные проектной декларации.
По данным Rusprofile, подконтрольное семье экс-спикера гордумы ООО СЗ «ВМУ-2» было зарегистрировано в Воронеже в январе 2015 года. Уставный капитал предприятия составляет 150 млн руб. Основным видом деятельности указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества. С момента основания компанией руководит генеральный директор Евгений Какунин. Единственным учредителем сейчас выступает ООО «Северторг» (100% доли), принадлежащее Антону Ходыреву. Доля «Северторга» находится под обременением. В 2025 году выручка ООО СЗ «ВМУ-2» выросла с 298 до 471 млн руб. Чистая прибыль при этом снизилась с 71 до 60 млн руб.
В кирпичном доме на пять подъездов предполагается разместить 124 квартиры: 57 однокомнатных, 65 двухкомнатных и две трехкомнатные. Жилая площадь составит 6 335 кв. м при средней площади квартиры 51,1 кв. м. Проектом предусмотрена одна детская и три спортивные площадки. Дом получит 81 гостевое парковочное место.
Сдача дома планируется во втором квартале 2031-го, а выдача ключей — в конце сентября того же года.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что ООО Специализированный застройщик «К.И.Т.» депутата областной думы от «Единой России» Вячеслава Куликова возводит в Воронеже типовой 26-этажный жилой дом на улице Газовой. Планируемая стоимость строительства составляет 700 млн руб. Сдача объекта планируется в четвертом квартале 2028 года.