В Татарстане осудят казанца, скинувшего с лестницы пенсионерку
Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении вреда
В Казани направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, столкнувшего с лестницы 75-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась, сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
Происшествие случилось в августе этого года. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою 53-летнюю сожительницу и ее 75-летнюю мать, после чего столкнул пожилую женщину с лестницы.
Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).