Что известно об ограничении работы Telegram

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram. Медленно отправляются сообщения, не загружаются фото и видео. При этом полностью сервис не блокируется. Что известно о замедлении мессенджера — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что происходит с Telegram сейчас С 9 февраля российские пользователи жалуются на плохую работу Telegram. За сутки, по данным Downdetector, поступило 11 тыс. сообщений. Пользователи не могут загрузить медиа, открыть приложение или воспользоваться веб-версией.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что продолжит ограничивать работу Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. В ведомстве сообщили, что руководство Telegram не исполняет законодательство, не защищает персональные данные, позволяет использовать сервис в преступных и террористических целях.

Сейчас Telegram работает с перебоями: сообщения уходят с задержкой, не загружаются или плохо загружаются документы, видеозаписи, фотографии.

С начала 2026 года Таганский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении Telegram. По каждому предусмотрен штраф до 8 млн руб. Семь протоколов составлены по статье о неудалении запрещенного контента, еще один — за повторное неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга или по ограничению доступа к информации. Суд запланировал заседания на февраль и март.

Задолженность Telegram по не оплаченным в срок штрафам за нарушение законов превысила 29,6 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Акции холдинга VK, которому принадлежит российский мессенджер Max, подорожали почти на 5% на сообщениях об ограничении работы Telegram. К 15:55 мск рост замедлился до 4,1%, акции торговались по 322,35 рубля..

Мнения и реакция Зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что вопрос замедления мессенджера в комитете Госдумы не обсуждался. Он добавил, что РКН может начать блокировку, если будут претензии по законодательной базе.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, блокировка может быть вызвана тем, что Telegram не полностью выполняет требования российских законов. Мессенджер взаимодействует с Роскомнадзором, но делает это «через губу», то есть «Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях», добавил он.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила против блокировки Telegram. «Терять столь необходимый инструмент для продвижения смыслов и пророссийской позиции было бы просто ошибкой»,— отметила госпожа Мизулина. По ее словам, опасный контент есть абсолютно на любой платформе. Важно смотреть на те действия, которые предпринимают мессенджеры для борьбы с таким контентом и «отдельными преступниками». «В этом плане, на мой взгляд, у Telegram не все так плохо, по крайней мере в последнее время»,— сказала она.

По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, защита информации — составная часть борьбы между Россией и НАТО. «Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне, так как есть свой Telegram-канал. Но есть веление времени, угрозы, и на них надо реагировать»,— заявил депутат.

Объем рекламных размещений в Telegram оценивается в 2% от всего рекламного рынка России, сказал "Ъ" гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Прямые потери рекламного рынка от блокировки мультимедиа в Telegram составят 10–15 млрд руб. в год, оценил в беседе с "Ъ" партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. По данным платформы Telega.in, объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в Telegram по итогам 2025 года составил 17–18 млрд руб., а при сохранении текущих темпов роста в 2026 году он может вырасти до 27–28 млрд руб.

Как РКН противостоял Telegram в 2025 году В марте 2025 года проблемы с доступом возникли у пользователей из Чечни и Дагестана. Местные власти связали блокировку с тем, что мессенджер «часто используют недруги». По словам министра цифрового развития Дагестана Юрия Гамзатова, решение было принято «на федеральном уровне» и связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. Как сообщили в ведомстве, мошенники использовали мессенджеры для обмана и вымогательства денег.

Осенью на сбои в работе Telegram начали жаловаться жители южных регионов России, включая Ростов-на-Дону, Ставропольский край, Сочи и Адыгею. О сбоях в работе сообщалось в Крыму, Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. В РКН объяснили введенные меры борьбой с преступностью.

В конце октября в России стали ограничивать регистрацию новых пользователей. Власти потребовали от операторов прекратить передачу СМС-сообщений и звонков в адрес новых пользователей со стороны подрядчиков мессенджеров.

В декабре председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что о полной блокировке Telegram в России речи пока не идет.

В середине января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. В РКН тогда заявили, что новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram. По его словам, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.