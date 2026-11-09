Год уральского рока в Екатеринбурге завершится рок-фестивалем 12 января

2026 год в Екатеринбурге был объявлен Годом уральского рока. Он открылся «Большим рок-квартирником» с участниками рок-клуба в феврале. В течение года в городе проходили тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии. Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года.