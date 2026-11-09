Год уральского рока в Екатеринбурге завершится рок-фестивалем 12 января
В Екатеринбурге 12 января 2027 года во Дворце молодежи состоится «Рок-фест», который станет последним мероприятием, проводимым в рамках празднования 40-летия Свердловского рок-клуба, сообщил центр поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин камень». Билеты уже в продаже.
На фестивале выступят группы, оставившие яркий след в истории уральской музыки — «Настя», «Трек» и «Апрельский марш». Последние две группы специально соберутся ради выступления на фестивале после долгого перерыва. На сцене также свои песни сыграют молодые коллективы Екатеринбурга: «Внимание Брусника!», «Патрик Кэш», «Дзинь» и другие. Ведущими станут экс-участник «Смысловых галлюцинаций» Николай Ротов и «дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.
При этом главным событием мероприятия станет презентация трибьюта «Старый Новый Рок», в рамках которого будут представлены творческие посвящения Свердловскому рок-клубу. Первый альбом выйдет 11 декабря на стриминговых площадках, еще два выпустят в 2027 году.
2026 год в Екатеринбурге был объявлен Годом уральского рока. Он открылся «Большим рок-квартирником» с участниками рок-клуба в феврале. В течение года в городе проходили тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии. Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года.