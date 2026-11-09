В Уфе суд рассмотрит дело о мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 60летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Как полагает следствие, в июне 2024 года фигурантка дела предложила своей знакомой инвестировать средства в добычу и продажу природного камня.
Введенная в заблуждение потерпевшая отдала обвиняемой более 3 млн руб., но та не вернула деньги.