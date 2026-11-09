Суд назначил виновнику смертельного ДТП в Прикамье исправительные работы

ДТП случилось утром 28 мая 2026 года на автодороге Чернушка — Куеда. Подсудимый, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался в сторону Чернушки. За ним в попутном направлении ехал мотоциклист на «БМВ Р 1150 Р». Во время движения мотоциклист начал маневр обгона впереди идущего автомобиля. Испугавшись возможного столкновения, подсудимый, несмотря на отсутствие препятствий на своей полосе, решил избежать предполагаемой аварии и, в нарушение требований, выехал на встречную полосу в неположенном месте. На встречной полосе произошло столкновение с мотоциклом. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Смерть наступила до прибытия бригады скорой помощи.