Суд назначил виновнику смертельного ДТП в Прикамье исправительные работы
Куединский районный суд признал жителя Перми виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
ДТП случилось утром 28 мая 2026 года на автодороге Чернушка — Куеда. Подсудимый, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался в сторону Чернушки. За ним в попутном направлении ехал мотоциклист на «БМВ Р 1150 Р». Во время движения мотоциклист начал маневр обгона впереди идущего автомобиля. Испугавшись возможного столкновения, подсудимый, несмотря на отсутствие препятствий на своей полосе, решил избежать предполагаемой аварии и, в нарушение требований, выехал на встречную полосу в неположенном месте. На встречной полосе произошло столкновение с мотоциклом. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Смерть наступила до прибытия бригады скорой помощи.
Суд счел вину подсудимого доказанной и приговорил его к принудительным работам сроком на один год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск супруги погибшего и вынес решение о взыскании в ее пользу 960 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Она также не согласилась с приговором Куединского районного суда и подала апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в суде вышестоящей инстанции.