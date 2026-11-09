В Татарстане 4,7% работников получают больше 200 тысяч рублей в месяц
В Марий Эл показатель составляет 3,2%, в Чувашии — 1,7%, в Кировской области — 1,4%
В Татарстане 4,7% работников получают зарплату выше 200 тыс. руб. в месяц. Республика заняла 23-е место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат, опубликованном РИА Новости.
Доля работников с зарплатой менее 45 тыс. руб. в Татарстане составляет 22,3%. Диапазон наиболее распространенных зарплат в республике — от 48 тыс. до 105 тыс. руб. в месяц.
Марий Эл заняла 32-е место рейтинга. Зарплату выше 200 тыс. руб. получают 3,2% работников региона, менее 45 тыс. руб. — 43,5%. Диапазон типичных зарплат составляет 34–75 тыс. руб.
Чувашия расположилась на 67-й строчке. Доля работников с доходом выше 200 тыс. руб. здесь составляет 1,7%, ниже 45 тыс. руб. — 38,5%. Типичный диапазон зарплат — 37–76 тыс. руб.
Кировская область заняла 70-е место. Более 200 тыс. руб. в месяц получают 1,4% работников, менее 45 тыс. руб. — 37,8%. Диапазон типичных зарплат составляет 37–77 тыс. руб.
В целом по России доля работников с зарплатой выше 200 тыс. руб. за период с сентября прошлого года по август этого года составила 7,5%. Средняя начисленная зарплата за январь–август достигла 108,6 тыс. руб., увеличившись за год на 12%.