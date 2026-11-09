Суд не смягчил приговор сыну известного красноярского бизнесмена Егорова

Как считают правоохранители, в 2022—2023 годах Антон Егоров внес в акты выполненных работ ложные сведения об их объемах и стоимости. Асфальтобетонный завод на основании полученных документов перечислил компании 98 млн руб., которые фигурант дела якобы присвоил, сообщили в следственных органах.