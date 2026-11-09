Суд не смягчил приговор сыну известного красноярского бизнесмена Егорова
Апелляционная инстанция Красноярского краевого суда проверила приговор в отношении Антона Егорова — сына владельца строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова. Суд переквалифицировал обвинение с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на мошенничество в сфере предпринимательства (ч. 7 ст. 159.4 УК РФ), оставив прежним наказание — три года колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.
«В остальной части приговор в отношении Егорова оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитников — без удовлетворения»,— сообщили в краевом суде, отметив, что адвокат просил снизить клиенту наказание, ограничившись отбытым сроком.
Приговор Егорову-младшему, ранее возглавлявшему дорожно-строительную компанию ООО «КДСК», Центральный райсуд Красноярска огласил в мае 2026 года. По материалам дела, в декабре 2022 года между АО «Асфальтобетонный завод» и КДСК был заключен договор на оказание инжиниринговых услуг. Также подрядчику предстояло разработать техническую документацию и провести модернизацию завода.
Как считают правоохранители, в 2022—2023 годах Антон Егоров внес в акты выполненных работ ложные сведения об их объемах и стоимости. Асфальтобетонный завод на основании полученных документов перечислил компании 98 млн руб., которые фигурант дела якобы присвоил, сообщили в следственных органах.
Напомним, владелец строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров сам фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве.