На три года осудили сына главы красноярского «Сибиряка» за мошенничество

Центральный райсуд Красноярска вынес приговор в отношении Антона Егорова — сына владельца ООО «УСК "Сибиряк"» Владимира Егорова. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Антон Егоров был задержан правоохранителями в ноябре 2024 года на границе с Казахстаном. Ранее он был гендиректором дорожно-строительной компании ООО «КДСК». По версии следствия, 15 декабря 2022 года при реконструкции объектов АО «Асфальтобетонный завод» между КДСК и предприятием был заключен договор об оказании инжиниринговых услуг. Также подрядчику предстояло разработать техническую документацию и провести модернизацию завода. Софинансирование проекта проходило в рамках нацпроекта «Экология».

Как считают правоохранители, в 2022—2023 годах Антон Егоров внес в акты выполненных работ ложные сведения об их объемах и стоимости. «Асфальтобетонный завод» на основании полученных документов перечислил компании 98 млн руб., которые фигурант дела присвоил себе, сообщило следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В краевой прокуратуре уточнили, что осужденный полностью возместил заводу ущерб в размере 98 млн руб.

Антон Егоров является сыном учредителя ООО «УСК "Сибиряк"» Владимира Егорова, который также проходит по уголовному делу о мошенничестве. Основатель строительной фирмы находился в СИЗО с ноября 2024 года.

Александра Стрелкова