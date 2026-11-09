Ярославские десантники попросили губернатора отменить концерт Филиппа Киркорова

Концерт Филиппа Киркорова в Ярославле уже отменяли в октябре 2022 года. Против его выступления в КЗЦ «Миллениум» выступили представители ветеранских организаций, возражавшие против сценического номера с крестом. В апреле 2023 года после обращения депутата муниципалитета Любови Суровой и предупреждения прокуратуры в Ярославле отменили концерт панк-группы «Наив». Попытка «Русской общины» отменить концерт Лолиты в ноябре 2024 года из-за ее участия в «голой вечеринке» не удалась.