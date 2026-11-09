Ярославские десантники попросили губернатора отменить концерт Филиппа Киркорова
Правительство Ярославской области приняло обращение руководителей семи общественных организаций к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой об отмене концерта Филиппа Киркорова в Ярославле. Копию письма с отметкой о приеме опубликовал во «ВКонтакте» автор обращения, руководитель ярославского отделения «Союза десантников России» Андрей Палачев.
По мнению автора письма, поведение артиста вызывает «глубокое неуважение» у части общества, особенно у военнослужащих и ветеранов.
«Выражаем особое негодование в связи с публичными действиями Филиппа Киркорова, а именно эпизодом, где он демонстративно разрывал тельняшку», — говорится в обращении.
Авторы письма назвали тельняшку и десантный берет священными символами для десантников. По их мнению, такое обращение с атрибутами военной формы семьи погибших и действующие военнослужащие могут воспринять как глумление над памятью бойцов.
Подписанты указали, что в ходе специальной военной операции погибли восемь участников ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» имени Леонида Палачева. Авторы письма считают, что в этих обстоятельствах выступление артиста на одной из главных концертных площадок города может оскорбить чувства родственников погибших и усилить социальную напряженность. Они попросили губернатора принять меры для защиты интересов ветеранов и семей погибших.
Письмо подписали представители «Боевого братства», «Фронтового братства», областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения «Поискового движения России». Андрей Палачев также записал видеообращение к губернатору на фоне военной техники.
Концерт Филиппа Киркорова запланирован в крупнейшем концертном зале Ярославля — «Арене-2000. Локомотив» — на 27 ноября. Организатором выступает ООО «ЛМА».
Концерт Филиппа Киркорова в Ярославле уже отменяли в октябре 2022 года. Против его выступления в КЗЦ «Миллениум» выступили представители ветеранских организаций, возражавшие против сценического номера с крестом. В апреле 2023 года после обращения депутата муниципалитета Любови Суровой и предупреждения прокуратуры в Ярославле отменили концерт панк-группы «Наив». Попытка «Русской общины» отменить концерт Лолиты в ноябре 2024 года из-за ее участия в «голой вечеринке» не удалась.