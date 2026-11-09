Республики Северного Кавказа заняли последние строчки в рейтинге регионов по зарплатам
Регионы Северного Кавказа сосредоточились в нижней части рейтинга российских субъектов по уровню и распределению зарплат, составленного РИА Новости. Последние пять позиций заняли Северная Осетия (доля работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей — 0,9%), Кабардино-Балкария (0,8%), а также Чечня, Ингушетия и Калмыкия — по 0,7% в каждой.
Наибольшая доля работников, получающих менее 45 тыс. рублей в месяц (эквивалент двух МРОТ), также зафиксирована на Северном Кавказе: в Ингушетии их 72%, в Чечне — 70%, в Дагестане — 62%, в Кабардино-Балкарии — 58,3%, в Северной Осетии — 57,5%, в Карачаево-Черкесии — 57,3%. Всего в шести регионах страны доля низкооплачиваемых работников превышает 50%, и все они относятся к Северо-Кавказскому федеральному округу.
Лучший результат среди субъектов округа показал Ставропольский край — 65-е место. Доля работников с зарплатой более 200 тыс. рублей там составляет 1,8%, а менее 45 тыс. рублей получают 45,3% занятых. Диапазон типовых зарплат в крае — 33–71 тыс. рублей.
Лидируют в рейтинге Чукотский автономный округ (42% работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей) и Магаданская область (28,4%), замыкают список Чечня и Калмыкия. В среднем по России лишь 7,5% работников получали более 200 тыс. рублей в месяц, при этом в 63 регионах доля таких сотрудников не достигает 5%. За восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране составила 108,6 тыс. рублей — на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года, уровень безработицы в сентябре — 2,2%.