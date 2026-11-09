Республики Северного Кавказа заняли последние строчки в рейтинге регионов по зарплатам

Лидируют в рейтинге Чукотский автономный округ (42% работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей) и Магаданская область (28,4%), замыкают список Чечня и Калмыкия. В среднем по России лишь 7,5% работников получали более 200 тыс. рублей в месяц, при этом в 63 регионах доля таких сотрудников не достигает 5%. За восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране составила 108,6 тыс. рублей — на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года, уровень безработицы в сентябре — 2,2%.