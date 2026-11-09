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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновской области суд рассмотрит дело против экс-начальницы отделения почты

В Ульяновской области прокуратура Сенгилеевского района утвердила обвинительное заключение по факту присвоения имущества с использованием служебного положения в крупном размере. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в период с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года женщина незаконно изъяла из кассы денежные средства, а также более 300 лотерейных билетов. Обвиняемая распорядилась этими активами по своему усмотрению.
В результате противоправных действий АО «Почта России» понесло убытки на сумму свыше 400 тыс. руб. Действия фигурантки квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ.
За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Андрей Сазонов