Краснодарский край занял 39-е место в рейтинге регионов по зарплатам

Лидируют в рейтинге Чукотский автономный округ и Магаданская область, замыкают список Чечня и Калмыкия. За восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по России составила 108,6 тыс. руб. — на 12% выше, чем годом ранее. В сентябре уровень безработицы держался на отметке 2,2%. В целом по стране лишь 7,5% работников получали более 200 тыс. руб. в месяц.