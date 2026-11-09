Краснодарский край занял 39-е место в рейтинге регионов по зарплатам
Краснодарский край расположен на 39-й позиции в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат. Данные были подготовлены «РИА Новости».
На Кубани доля работников с зарплатой свыше 200 тыс. руб. в месяц достигает 2,8%, а доля получающих менее 45 тыс. руб. — 29,1%. Диапазон типовых зарплат в регионе — 72–87 тыс. руб.
Лидируют в рейтинге Чукотский автономный округ и Магаданская область, замыкают список Чечня и Калмыкия. За восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по России составила 108,6 тыс. руб. — на 12% выше, чем годом ранее. В сентябре уровень безработицы держался на отметке 2,2%. В целом по стране лишь 7,5% работников получали более 200 тыс. руб. в месяц.