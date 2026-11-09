Торги по продаже имущества бывшего вице-премьера Прикамья не состоялись
Торги по продаже имущества бывшего вице-премьера Прикамья Елены Лопаевой признаны несостоявшимися. Как следует из данных «Федресурс», на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В рамках торгов предполагалось реализовать земельный участок в деревне Сухая Хохловского сельского поселения в Прикамье. Первоначальная цена 15,5 млн руб. была снижена до 14 млн руб. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».
Ранее на торгах продали два нежилых помещения госпожи Лопаевой общей стоимостью 16,2 млн руб. в Перми. Помещение по ул. Дружбы, 23 площадью 67,2 кв. м приобретено за 10,8 млн руб. при начальной цене 13,5 млн. Помещение по ул. Александра Матросова, 6 площадью 44,7 кв. м куплено за 5,4 млн руб. при начальной цене 6,7 млн.
Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена на четыре года лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью. В ноябре 2025 года суд заменил осужденной наказание в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.
В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В апреле в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб.