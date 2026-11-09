«Роснефть» ввела ограничения на продажу бензина в Красноярском крае
Установлены лимиты на АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо
Лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива введены на красноярских АЗС компании «Роснефть». Соответствующая информация появилась на АЗС сети и в приложении «Яндекс. Заправки».
Клиентам в Красноярске в одни руки отпускается 30 л АИ-95 и 50 л АИ-92. Лимит по дизельному топливу составляет 100 л на покупателя. Кроме того, топливо не отпускается в канистры.
По данным министерства промышленности и торговли Красноярского края, ограничения на отпуск бензина другие крупные сети не вводили. «Такой информации в минпромторг не поступало ни от “Газпрома”, ни от “Красноярскнефтепродукта”»,— сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, действовавшие в Красноярском крае с лета лимиты на отпуск топлива «Роснефть» отменила 23 октября.
Также ограничения на продажу бензина на АЗС «Роснефти» введены в Забайкальском крае. Об этом уведомило министерство экономического развития региона.