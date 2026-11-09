«Роснефть» ввела ограничения на продажу бензина в Красноярском крае

По данным министерства промышленности и торговли Красноярского края, ограничения на отпуск бензина другие крупные сети не вводили. «Такой информации в минпромторг не поступало ни от “Газпрома”, ни от “Красноярскнефтепродукта”»,— сообщили в пресс-службе ведомства.