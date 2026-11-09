Синоптики прогнозируют похолодание в Ярославле к концу недели
В начале недели в Ярославле ожидается до +6 градусов, преимущественно без осадков, однако к выходным температура начнет снижаться, следует из данных Гидрометцентра России.
В понедельник и вторник днем воздух прогреется до +6 градусов. В среду ожидается до +4 градусов, преимущественно без осадков.
В четверг возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура составит около +3 градусов. В пятницу потеплеет до +6 градусов, но пройдут дожди.
В субботу днем ожидается до +4 градусов и небольшой дождь. В воскресенье температура опустится до +1 градуса, ночью — до 4 градусов. Осадки маловероятны.