73% ижевчан поддерживают удаленку для беременных
Повышение зарплат после рождения ребенка одобряют 37%
73% жителей Ижевска поддерживают законопроект, который позволит беременным женщинам переходить на удаленную работу по медицинским рекомендациям, если их должность не требует присутствия в офисе. Таковы результаты опроса SuperJob.
Женщины поддерживают инициативу несколько чаще мужчин — 75% против 71%. Среди респондентов младше 35 лет ее одобряют 81%.
В том же опросе SuperJob выяснил отношение ижевчан к идее обязать работодателей повышать зарплату женщинам после рождения ребенка. Ее поддерживают 37% опрошенных, против выступают 31%, еще 32% не определились.