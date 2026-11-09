Константин Эрнст рассказал о Лиле Брик, Владимире Маяковском, любви и кино

— Мужчины вообще реализуют только свои пубертатные идеи. В 14 лет я контрабандой попал в Московский дом кино на премьеру фильма «Маяковский смеется» (художественный фильм Сергея Юткевича и Анатолия Карановича по произведениям Владимира Маяковского.— “Ъ”). В зале был аншлаг. Показ задерживали — и вдруг в зал входит огненно-рыжая ведьма. И по всему залу Дома кино прокатывается шепот: «Лиля, Лиля, Лиля…» Ее сопровождал аккуратный старичок в усах, Катанян (Василий Катанян-старший, последний муж Лили Брик.— “Ъ”). Для них держали места в первом ряду, они сели, и только после этого фильм начался. Я тогда очень приблизительно представлял, кто такая Лиля Брик, но эта сцена и эта огненно-рыжая старуха произвели на меня огромное впечатление. Я стал интересоваться Лилей. А Маяковского всегда ценил, любил и восхищался. Мне кажется, что за это время я прочитал все, что издано на русском языке, о Маяковском, о Лиле и Осипе Брике. Через Лилю в нашем фильме исследуется феномен Маяковского.