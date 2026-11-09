За одну ночь в двух ДТП в Ростове погибли три человека
В ночь на 9 ноября в Ростове-на-Дону произошло два ДТП, погибли три человека. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Первую аварию зафиксировали на улице Днепропетровской. По предварительным данным, водитель «Лады Калина» врезался в дерево. Погибли сам автомобилист и его пассажир. Второе ДТП произошло в переулке Тихорецком. Предварительно, водитель скутера Limi столкнулся с припаркованной «Газелью». Скутерист скончался на месте.
Установлено, что водитель скутера не имел права управления транспортными средствами и ранее уже привлекался к административной ответственности.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедших ДТП.