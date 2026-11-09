В Челябинской области 2,7% жителей зарабатывают более 200 тыс. рублей
А меньше 45 тыс. рублей — 28,3%
В 2026 году 2,7% жителей Челябинской области получают зарплату более 200 тыс. руб. в месяц. За год этот показатель не изменился, следует из рейтинга «РИА Новости».
Из-за отсутствия динамики регион потерял две позиции в списке. Если в 2025 году доля зарабатывающих от 200 тыс. руб., соответствующая 2,7%, принесла субъекту 39-е место, теперь он находится на 41-й позиции. Незначительно изменилась и доля жителей, получающих менее 45 тыс. руб. в месяц. Вместо 28,5% она на данный момент составляет 28,3%. Диапазон типового жалованья на Южном Урале — от 43 тыс. руб. до 91 тыс. руб.
Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (более 200 тыс. руб. зарабатывают 42% жителей; меньше 45 тыс. руб.— 2,2%), Магаданская область (28,4%; 0,8%) и Ямало-Ненецкий АО (25,2%; 3%). Последние места заняли республики Калмыкия (0,7%; 47,1%), Ингушетия (0,7%; 72,2%) и Чечня (0,7%; 70,3%).