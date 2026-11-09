В Челябинской области 2,7% жителей зарабатывают более 200 тыс. рублей

Из-за отсутствия динамики регион потерял две позиции в списке. Если в 2025 году доля зарабатывающих от 200 тыс. руб., соответствующая 2,7%, принесла субъекту 39-е место, теперь он находится на 41-й позиции. Незначительно изменилась и доля жителей, получающих менее 45 тыс. руб. в месяц. Вместо 28,5% она на данный момент составляет 28,3%. Диапазон типового жалованья на Южном Урале — от 43 тыс. руб. до 91 тыс. руб.