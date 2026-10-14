Медвежья экспансия, или Почему косолапый озверел

Во-первых, это ужесточение правил добычи и ограничение сроков охоты. Сегодня выдается одна лицензия на один месяц, а охота сложная, требующая серьезной подготовки. Один месяц на охоту на медведя для Сибири срок просто нереальный. Кроме того, охота разрешена с 1 августа по 31 декабря, то есть фактически утрачена наиболее популярная охота на берлоге. В сибирской тайге в начале зимы снег-пухляк, и даже широкие лыжи в нем вязнут, по такой лыжне много не находишь. Более доступной тайга становится после рождественских морозов, снег садится, уплотняется, и можно расширять поиск. Также по правилам охоты запрещена добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения, то есть охота направлена на добычу тех, кто фактически сдерживает рост численности популяции,— взрослых крупных самцов.