Продажи аналогов «Оземпика» в Ставропольском крае выросли в два раза

Похожая динамика наблюдается у средств с содержанием тирзепатида — аналогов «Мунджаро», вышедших в розницу в 2025 году. За девять месяцев 2026 года ставропольцы потратили на них 951,7 млн рублей против 44,2 млн рублей годом ранее — рост в 21,5 раза. В упаковках продажи увеличились в 25 раз, до 109,2 тыс. Средневзвешенная цена упаковки опустилась на 14,6%, до 8,7 тыс. рублей. Основные доли рынка делят «Тирзетта» (76%) и «Седжаро» (23,8%).