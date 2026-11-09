Продажи аналогов «Оземпика» в Ставропольском крае выросли в два раза
Жители Ставропольского края за январь–сентябрь 2026 года потратили 579,3 млн рублей на препараты на основе семаглутида — почти вдвое больше, чем годом ранее. На регион пришлось 1,9% от общего объема продаж таких средств в России. Данные сообщили РБК Кавказ в пресс-службе DSM Group.
В натуральном выражении продажи выросли более чем в два раза — до 114,3 тыс. упаковок. Средневзвешенная стоимость упаковки при этом снизилась на 7,9%, до 5,1 тыс. рублей. В денежном выражении лидируют торговые марки: «Велгия» (42,7% продаж), «Семавик» (37,8%), «Квинсента» (11,8%), «Семуглин» (4,9%) и «Инсудайв» (1,2%).
Похожая динамика наблюдается у средств с содержанием тирзепатида — аналогов «Мунджаро», вышедших в розницу в 2025 году. За девять месяцев 2026 года ставропольцы потратили на них 951,7 млн рублей против 44,2 млн рублей годом ранее — рост в 21,5 раза. В упаковках продажи увеличились в 25 раз, до 109,2 тыс. Средневзвешенная цена упаковки опустилась на 14,6%, до 8,7 тыс. рублей. Основные доли рынка делят «Тирзетта» (76%) и «Седжаро» (23,8%).