В Севастополе ввели режим временных ограничений электроснабжения
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Мера носит вынужденный характер и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщили в администрации города.
Поступающей в город электроэнергии недостаточно для подачи по графикам. В первую очередь ее направляют в больницы, на гидроузлы и другие критически важные объекты.
Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию.