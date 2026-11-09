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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Севастополе ввели режим временных ограничений электроснабжения

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Мера носит вынужденный характер и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщили в администрации города.
Поступающей в город электроэнергии недостаточно для подачи по графикам. В первую очередь ее направляют в больницы, на гидроузлы и другие критически важные объекты.
Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию.
Мария Хоперская